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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozuldu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozuldu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengenin bozulmaya başladığını belirterek, ''ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD’nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs’ta Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım." açıklamasını yaptı. 

 

DHA

Etiketler mevlüt çavuşoğlu dışişleri bakanlığı yunanistan
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