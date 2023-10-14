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Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret

Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

FİDAN, KAHİRE'DE TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
 
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kahire'deki Türk iş insanlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

Görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

 

AA

Etiketler dışişleri bakanı hakan fidan mısır
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