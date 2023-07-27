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Bakan Güler'den diplomasi trafiği

Bakan Güler'den diplomasi trafiği
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul’a gelen konuk bakanlar ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul’a gelen konuk bakanlarla ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Güler, Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakon, Burundi Savunma ve Harp Gazileri Bakanı Alain Tribet Mutabazı ve Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Etiketler bakan güler diplomasi
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