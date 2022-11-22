Bakımevinde 89 yaşındaki kadına iğrenç istismar!

89 yaşındaki Belçikalı kadın, Belçika'da yaşadığı bakımevinde cinsel istismara uğradı.

Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bakımevinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklanan zanlı hakkında açılan davanın ilk duruşması Anvers'teki mahkemede bugün yapıldı. Yaşlı kadının avukatı, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.

"SON İSTEĞİ FAİLİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI"

Avukat Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi. Savcının daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı.