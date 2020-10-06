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  3. 06 Ekim 2020 22:30

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı!

Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı!
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

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