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Balkan rekabet otoriteleri İstanbul'da buluşuyor

Balkan rekabet otoriteleri İstanbul'da buluşuyor
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Rekabet Kurumu'nun (RK) organizasyonunu üstlendiği Balkan Rekabet Platformu toplantısı, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan rekabet otoritelerinin katılımıyla yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu (RK), Balkan rekabet otoriteleri arasındaki ortak tarih, kültür ve coğrafyayı temel alan ilişkilerin güçlendirilmesi, rekabet hukuku sorunlarının çözülmesi ve bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla harekete geçti.

Kurumun organizasyonunu üstlendiği Balkan Rekabet Platformu toplantısı, 30 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan rekabet otoriteleri katılacak.

Balkan Rekabet Platformu, Balkanlar'daki piyasaların sorunsuz şekilde işlemesini sağlamayı, serbest piyasa ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Platformla Balkan rekabet otoritelerinin bilgi ve deneyimi ile bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantının açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin yapması bekleniyor.

Etiketler balkan otoriter balkan otoriter rekaber kurulu
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