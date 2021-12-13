Baltık Denizi’nde iki gemi çarpıştı

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi. Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

İsveç Denizcilik İdaresi, Baltık Denizi’nde Danimarka adası Bornholm ile İsveç’in güneyindeki Ystad şehri arasında iki kargo gemisi çarpıştığını duyurdu.

Reuters’ın son dakika olarak paylaştığı habere göre, gemilerden birinin batmaya başladığı bildirildi.

Kurtarma ekiplerinin bölgeye geldiği belirtilirken, batan gemideki mürettebattan en az iki kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Gemilerden birinin İngiliz bayrağı taşıdığı diğerinin ise Danimarka’dan olduğu belirlendi.