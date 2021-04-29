Banka içinde eczane dönemi!

Rusya’nın kamu bankası Sberbank, daha fazla müşteri çekebilmek hedefiyle banka içinde eczane açmayı planlıyor.

Daha fazla müşteri çekebilmeyi hedefleyen Rusya’nın kamu bankası Sberbank, banka şubelerinde pilot proje kapsamında eczane açacağını duyurdu.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lev Khasis, banka şubelerinde bulunacak ve “SberEAptek” olarak adlandırılacak eczaneler açmayı planladıklarını açıkladı.

Khasis, “İlaç almak isteyen müşterilerimizi bankamıza çekmek istiyoruz. Eğer bu girişime ilgi büyük olursa eczaneleri genişleteceğiz” diye konuştu.



Khasis’e göre, eczanenin bankanın mülkünü kullanacağından dolayı masrafının düşük olacağını bunun da ilaç fiyatlarına yansıyacağını vurguladı.

Sberbank, bununla birlikte ilaç alışverişlerinde Amerikan konseptini getirmek istiyor. Buna göre ilaç üreticileriyle konuşacaklarını belirten Lev Khasis, ilaç ambalajı miktarlarını değiştirmek istediklerini belirtti.

“Doktor reçetesiyle alınan ilaçta 10 tablet kullanması gereken hasta, içinde 50 tablet olan ilacı alarak gereksiz ödeme yapıyor” diyen Khasis, ilaç almak isteyen müşterilerine gerektiği kadar tablette ve dozda ilaç verebilmek için çalıştıklarını ifade etti.