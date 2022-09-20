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  3. Banka şubesinde dehşet! Bombalı soyguncu çalışanları ve müşterileri rehin aldı

Banka şubesinde dehşet! Bombalı soyguncu çalışanları ve müşterileri rehin aldı

Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde Gürcistan Bankası’nı basan bir saldırgan banka şubesine bomba döşeyip "2 milyon dolar vermezseniz rehineleri vururum” diyerek tehditte bulundu.

Tarihin en eski şehirlerinden birisi olan Kutaisi’de yaşanan rehine krizi, Gürcistan güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Bir soyguncu, çelik yelek, silah ve bombalarla, İngiliz ortaklığı bulunan Gürcistan Bankası’nı bastı.

Bankada en az 10 kişiyi rehin aldığı ifade edilen saldırgan, rehineler bir odaya topladı, kapılara bomba koydu.

3 saat içerisinde 2 milyon dolar verilmezse rehineleri vuracağını açıklayan saldırganın bir ortağı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Gürcistan polisinin özel harekat şubesi, timlerin bölgeye intikal ettiğini ve rehine krizini çözmek için düğmeye basıldığını açıkladı.

OdaTV.com

Etiketler gürcistan rehine bombacı bomba
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