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Bankada korku dolu anlar! Parasını çekemedi, çalışanları rehin aldı

Bankada korku dolu anlar! Parasını çekemedi, çalışanları rehin aldı

Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyen kişi, havaya 3 el ateş etti ve banka çalışanlarını rehin aldı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ismi henüz bilinmeyen bir kişi Beyrut’un Hamra Mahallesi’nde bulunan Federal Bank’a giderek hesabındaki parayı çekmek istedi. Parasını çekemeyen kişi, tekrar bankaya gelerek havaya 3 el ateş etti. Banka çalışanlarını rehin alan silahlı kişi, hesabındaki tüm parasını talep etti.

HESABINDA 200 BİN DOLAR VAR

Banka çalışanlarını rehin alan kişinin hesabında 200 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Lübnan’da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019’dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021’de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu. 

Etiketler banka rehin rehine kriz beyrut
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