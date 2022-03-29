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Barış görüşmeleri sürerken Rusya'dan Ukrayna'ya tehdit: Eğer NATO Ukrayna'ya...

Barış görüşmeleri sürerken Rusya'dan Ukrayna'ya tehdit: Eğer NATO Ukrayna'ya...

İstanbul'da tarihi barış görüşmeleri sürerken Rusya, Ukrayna'yı tehdit eden bir açıklama yaptı.

 Tüm dünya Ukrayna ve Rus heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği barış görüşmelerinden güzel haberler beklerken, Rusya'dan gerilimi daha da tırmandırabilecek bir açıklama geldi. Ana hedeflerinin birinci aşamasının tamamlandığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasını tamamen yok ettiklerini iddia etti.

NATO için de dikkat çeken ifadelerin yer aldığı açıklamada "Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir" denildi.

 Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Ukrayna'daki askeri operasyonun ana amacı Donbas'ın kurtarılması. Ukrayna'nın askeri kapasitesi ciddi ölçüde düşürüldü. Ukrayna artık donanmaya sahip değil. Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir."

Etiketler rusya ukrayna tehdit
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