Barış gücü Dağlık Karabağ yolunda

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da ateşkes ve askeri eylemlerin kontrolünü sağlamaya yönelik görevlerini gerçekleştirecekleri bölgeye hareket etti.

Askeri konvoyun 250 km’den fazla yolu gittikten sonra, temas hattı ve Laçin koridoru boyunca Rus gözlem noktaları kurması gerekiyor.

Dağlık Karabağ’a 20 İl-76 uçağıyla 400’den fazla asker, zırhlı personel taşıyıcıları ve iletişim cihazları gönderildi. Kriz bölgesinde konuşlandırılacak barış güçleri arasında 1960 asker, 90 zırhlı araç, 380 otomobil ve özel araç yer alacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.





