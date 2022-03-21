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Barış umudu yine suya düştü! Zelenskiy'den Putin'e rest

Barış umudu yine suya düştü! Zelenskiy'den Putin'e rest

Rusya ile Ukrayna'dan hafta sonu peş peşe gelen "sıcak" mesajların yerini yeniden şahin mesajlar aldı. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomuna rest çekip: "Ukrayna halkının tamamen yok edilmesi gerekiyor" dededi.

Rusya, Ukrayna topraklarındaki "askeri harekat" olarak tanımladığı işgalini haftalardır sürdürüyor. Ukrayna'nın direnişiyle savaşa dönüşen süreçte Ukrayna ateşkes için sık sık çağrıda bulunurken Rusya operasyonun ancak taleplerinin yerine getirilmesiyle sonlanacağını ifade ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy ise Rusya'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu, bunların ancak "Ukrayna halkının tamamen yok olmasıyla" yerine getirilebileceğini söylüyor.

Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

Bu bağlamda Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.

Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ültimatomların Rusya’ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.

Etiketler Zelenskiy rusya ukrayna
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