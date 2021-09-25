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Barzani'den Türkiye'yi hiçe sayan adım!

Barzani'den Türkiye'yi hiçe sayan adım!

Barzani, Türkiye ve bölge ülkelerin tepki gösterdiği referandumun yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı...

Başta Türkiye, İran ve Irak’ın tepki gösterdiği referanduma İsrail haricinde hiçbir ülke destek vermemişti. 

Yüzde 93 oranında “Evet” oyunun çıktığı “Kürdistan bağımsızlık referandumunun” büyük ve tarihi bir zafer olduğunu söyleyen Mesud Barzani, “Bu zaferin yıldönümünde Kürdistan halkını kutluyor, boyun eğmeyen kahramanları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2017’deki referandumda Barzani’ye sadece İsrail destek vermiş, Irak, İran ve Türkiye referandum açıklamasına çok sert tepki göstermişti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumu sert bir dille eleştirerek, bölgeyle Türkiye arasındaki giriş çıkışların kapatıldığını belirtip, “Kuzey Irak yerel yönetiminin bu adımdan geri adım atması şart, olmazsa olmaz. Suriye'de de birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar için kuru bir rüya. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

ABD ise referandumun ertelenmesini isterken, Irak hükümetine bağlı silahlı güçler ve Haşdi Şabi birlikleri askeri operasyon düzenlemişti. 

25 Eylül’de gerçekleşen referandumda oy kullananların yüzde 93’ü “evet” oyu vererek bağımsızlığı desteklemiş, referandumunun ardından Kürdistan Bölgesi ağır ambargo ve kuşatma altına alınmıştı.

Etiketler Mesud Barzani Barzani kürdistan ırak kuzey ırak ırak'ın kuzeyi Türkiye
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