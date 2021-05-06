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Basın toplantısında THY sürprizi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın basın toplantısı sırasında arkadan THY uçağının geçtiği görüntüleri paylaştı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısına "tanrı misafiri" olduklarını belirtti.

 THY Genel Müdürü Ekşi, "İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Etiketler basın basın toplantısı thy
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