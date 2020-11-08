Başkan yardımcısından başkana tebrik telefonu

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ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya’da Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden’ı arayıp müjdeyi verdi.
Harris, telefonla görüştüğü Biden’a “Başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın” dedi.
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