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  3. 08 Kasım 2020 12:22

Başkan yardımcısından başkana tebrik telefonu

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris sonuçların açıklanmasından sonra telefonla görüştü.

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ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya’da Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden’ı arayıp müjdeyi verdi.

Harris, telefonla görüştüğü Biden’a “Başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın” dedi.

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