Başörtüsünden sonra tüm yabancı kıyafetleri de yasakladılar

Haziranda başörtüsü kullanımını yasaklayan Tacikistan şimdi de tüm yabancı kıyafetler yasakladı.

Tacikistan'da yasal değişikle ‘ulusal kültürle uyumsuz olarak algılanan giysilerin ithalatı, satışı ve kamusal alanlarda giyilmesi’ yasaklandı.

Yasakları ihlal edenlere 8 bin ile 54 bin Somoni (yaklaşık 25 bin 500 ile 172 bin 300 Türk Lirası) arasında para cezası kesilecek.

Değişiklikler 20 Haziran 2024’te cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girdi.

Euronews’in haberine göre 26 Temmuz’da ülkedeki en yüksek devlet onaylı İslam kurumu, İslam Ulema Konseyi, kadınların siyah, dar ve şeffaf giysiler giymesini yasaklayan bir fetva yayınladı. Resmi basında yayınlanan fetvada siyah rengin Tacikistan’ın ‘ulusal ve coğrafi özellikleriyle uyumlu olmadığı’ belirtildi.

Devlet Dini İşler Komitesi ve Geleneklerin Düzenlenmesi Başkanı Sulaimon Davlatzoda “Kültür Bakanlığı, Kadınlar Komitesi ve Dini İşler Komitesi’nden oluşan ortak bir görev gücü, ulusal değerlerimize ve geleneklerimize en iyi uyum sağlayan giysileri belirlemek için işbirliği yaptı” dedi.

Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı’na (IPHR) göre son yasaklar endişe verici ve insan haklarına aykırı.

Ülkede haziranda başörtüsü kullanımı yasaklanmıştı.

IPHR, sosyal medyada başörtüsü takan kadınların başkent Duşanbe’deki tıbbi tesislere girmesinin engellendiğini ve para cezasıyla tehdit edildiğini bildirmişti.

Sivil toplum aktivistleri kısıtlamaların özellikle belirli Müslüman kadınları hedef aldığını öne sürüyor.