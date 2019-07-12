Batan denizaltıda nükleer sızıntı olduğu açıklandı

K-278 Komsomolets isimli denizaltı, 1989'da Norveç Denizi'nde battığında içinde 69 kişi vardı. 42 denizci batan denizaltıda hayatını kaybetmişti.

Araştırmacılar, batık denizaltının havalandırma borularından birinde radyoaktif sezyum sızıntısı buldu. Kutup bölgesindeki suların bu maddeyi seyrelttiğini, durumun şu an alarma vermediğini söylediler.

1680 metre derinliğindeki denizaltının çevresinde az sayıda balığın da yaşadığı belirtildi.

7 Temmuz'da, uzaktan kumandalı bir Norveç aracı, Komsomolets'e giderek hem inceleme yapmış hem de görüntü almıştı.

Sovyet denizaltısı, battığında platinyum savaş başlığı olan iki nükleer torpido taşıyordu.

Ancak Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Ajansı (DSA) denizaltıda yangın çıkar çıkmaz nükleer reaktörün kapatıldığını, bunun da oalsı bir felaketi önlediğini duyurdu.

Batık denizaltının parça alınan diğer havalandırma boyutlarında, yüksek seviyede radyasyona rastlanmadı.

Kazada hayatını kaybeden 42 denizcinin ya yangın sebebiyle çıkan zehirli gazlardan ya da suyla temas ettiğinde donarak öldüğü biliniyor.

Kazadan bu yana Norveçli ve Rus yetkililer, düzenli aralıklarla bölgedeki radyasyon seviyesini ölçüyor.

Norveçli uzman Hilde Elise Heldal, "Ruslar daha önce 1990'larda vee n son 2007'de yaptığı çalışmaların sonucunda bu boruda sızıntı olduğunu belgelemişti, o sebeple özellikle buradan örnek topladık. Dolayısıyla burada bulduğumuz yüksek radyasyon seviyesi şaşırtıcı değil. Bulduğumuz oran okyanuslardaki normal seviyenin üzerinde ancak yüksek alarm seviyesinde değil.

Geçen hafta da Rusya'ya ait bir denizaltı Norveç açıklarında batmış, 14 denizci hayatını kaybetmişti. Olaydan üç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangın çıkarak batan denizaltının nükleer enerji ile çalıştığını açıklamıştı.