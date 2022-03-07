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Batının doğalgaz çaresizliği: Başka alternatifimiz yok

Batının doğalgaz çaresizliği: Başka alternatifimiz yok

Rusya'ya, Ukrayna işgali nedeniyle özellikle Batı dünyasından ardı arkası kesilmeyen ekonomik yaptırımlar gelirken Almanya'nın tavrı, Avrupa'yı şaşırttı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklama ile yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap verdi.

Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla tepki vermeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz, Rus finans kuruluşlarına, Rusya Merkez Bankası’na ve 500’den fazla kişiye yönelik yaptırımların kararlılık göstergesi olduğunu kaydetti.

 "Tüm adımlarımız, Rusya’yı sert bir şekilde cezalandıracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı” ifadelerini kullanan Scholz, Avrupa’nın Rusya’dan gelen enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğunun altını çizdi.

"AVRUPA'NIN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK"
Scholz, “Avrupa’nın ısınma, mobilite, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzı şu anda başka hiçbir şekilde güvence altına alınamaz. Bu nedenle genel çıkar hizmetleri ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Rus petrol ve gazına yönelik muhtemel bir ithalat yasağı konusundaki tartışmalar ışığında Rusya’dan gelen enerji arzının hala ne kadar önemli olduğunu belirten Scholz, şu anda Avrupa’nın başka alternatifinin olmadığını açıkladı.

Federal hükümetin Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Scholz, "Ama bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı. Scholz, bu nedenle Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari şirketlerin faaliyetlerini sürdürmenin bilinçli bir karar olduğunu belirtti.

Etiketler rusya ukrayna doğalgaz
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