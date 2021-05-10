Bayrağı olmayan gemiye operasyon; gizli bölmeden çıkanlar şoke etti

Umman körfezinde bir gemiye ABD donanması tarafından yapılan operasyonda cephanelik ele geçirildi.

ABD Donanmasına ait 5’inci filonun, Umman Denizi’nin kuzeyindeki bayraksız bir gemiye başlattığı operasyon sonucu çok sayıdaki silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.

ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör gemisi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman Denizi’nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gemide binlerce mühimmat ele geçirildi. ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer operasyonun toplam 36 saat sürdüğünü bildirirken mühimmatın gemiden alındıktan sonra piyasa değerinin belirlenmesi için götürüldüğü, mürettebatın ise sorgulandıktan sonra yemek ve su verilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

Geminin henüz nereden yola çıktığının belirlenemediği açıklanırken elde edilen mühimmatın terörizm ya da yasa dışı olaylar için kullanılmak üzere taşındığı düşünülüyor.

Dünyanın en fakir ülkesi Yemen’de yaklaşık 7 yıldır, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeni ile binlerce kişi hayatını kaybetti.