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Bebek katili hemşirenin itiraf mektubu şoke etti

Bebek katili hemşirenin itiraf mektubu şoke etti

İngiltere'de yenidoğan ünitesinde çalışan bir hemşire, 7 bebeği öldürmekle suçlanıyor. Yargılanmasına başlanan hemşirenin yazdığı itiraf mektubu mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı.

Yenidoğan ünitesinde bakılan bebekleri insülin veya hava vererek öldürdü. Bu suçlamanın yöneltildiği kişi, 32 yaşındaki İngiliz bir hemşire.

İngiltere günlerdir bu hemşireyi konuşuyor. 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Lucy Letby isimli hemşirenin yargılandığı dava ülkenin gündemine oturdu.

Davanın dördüncü gününde mahkemede hemşirenin yazdığı itiraf mektubunun okunması şok etkisine yol açtı.

Hemşire, hakkında yöneltilen 22 suçu rededdiyor. Bebekleri öldürmediğini savunuyor

Hemşireye yöneltilen suçlamalar kontes Chester hastanesinde 2015-2016 yılları arasında şüpheli bebek ölümlerinin araştırılmasıyla ortaya çıktı.

Hastane yönetiminin başlattığı soruşturmada bebek ölümlerinin hep Lucy Letby'nin nöbetçi olduğu sırada gerçekleştiği belirlendi.

Polisin devreye girmesiyle letby'nin bebekleri vücutlarına insülin veya hava vererek öldürdüğü sonucuna varıldı. Polis, hemşirenin çocuklara eziyet ederek öldürdüğü tespitinde de bulundu. Polis araştırması sonucunda açılan davanın sonuçlanmasının 6 ay süreceği tahmin ediliyor.

Etiketler yenidoğan hemşire
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