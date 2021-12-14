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Belarus'ta muhalefet liderine şok ceza

Belarus'ta muhalefet liderine şok ceza

Belarus'ta mahkeme, cezaevinde tutuklu bulunan muhalif lider Sergei Tikhanovsky'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Alexander Lukashenko'ya karşı kitlesel protestolar düzenleyen Belarus muhalefetinin önde gelen isimlerinden Sergei Tikhanovsky 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tikhanovsky, Lukashenko'ya 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meydan okumayı planlamış, ancak bu çabası engellenmişti.

Ancak eşi Svetlana Tikhanovskaya muhalefetten destek alarak seçimlere katılabilmişti.

Halihazırda hapiste bulunan Tikhanovsky, Mayıs 2020'de karısının kampanyasını desteklemek için imza toplarken tutuklanmıştı.

Etiketler belarus muhalefet
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