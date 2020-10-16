  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Ekim 2020 22:44

Belçika'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı

Belçika’da koronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Belçika'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı
A+ A-

Belçika’da son günlerde artan koronavirüs vakaları, hükümetin yeni tedbirler getirmesine neden oldu. Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Croo, “Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz. Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.

dünya , belçika , korona , vaka , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM