Belediye tesettürlü mayoyu yasakladı

Fransa'nın Korsika adasında, Lecci Belediyesi plajlara tesettürlü mayo ile yasaklayan bir karar aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecci Belediyesi Başkanı Don Georges Gianni, 7 Ağustos'ta aldığı kararla kentteki plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasakladı.

Kararda, 30 Eylül'e kadar "laikliğe saygı" çerçevesinde uygun bir kıyafet giymeyenlerin plajlara girmesinin yasaklandığı belirtilirken, dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği ileri sürüldü.

"Fransa ve ibadet yerleri terör eylemlerinin hedefi olabilirken, dini aidiyet belirten plaj kıyafetleri, kamu düzeninin bozulması (kalabalığın toplanması, kavga) riski taşıyabilir ve bu risklerin önlenmesi gerekiyor." ifadelerine yer verilen kararda, başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde gerilim ortamı olduğuna dikkat çekildi.

Korsika Valiliği, bu kararın mevzuata uygun olup olmadığını kontrol edecek.

Danıştay, tesettürlü mayo yasağını bozmuştu

Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 15 Haziran- 31 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde plajlarda tesettürlü mayoyu yasaklamıştı.

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Nice İdari Mahkemesi, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle Temmuz 2023'te reddetmiş ve yasağın devamına karar vermişti.

LDH, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek yasağın iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, 17 Temmuz 2023'te yayınladığı kararla, kişinin hareket, vicdan ve kişisel özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Mondelieu-La-Napoule plajlarındaki tesettürlü mayo yasağını iptal etmişti.

AA