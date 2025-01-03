Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma, yeni yıl itibariyle ücretsiz hale geldi.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte halk ve ziyaretçiler, 1 Ocak itibarıyla kentin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya başladı. Karar, şehrin ulaşım sistemini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

DHA