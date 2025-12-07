  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Benin'de darbe girişimi: Devlet televizyonunu ele geçirip ilan ettiler

Benin'de darbe girişimi: Devlet televizyonunu ele geçirip ilan ettiler

Güncelleme:

Afrika ülkesi Benin’de darbe oldu. Devlet televizyonunu ele geçiren bir grup asker, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti.

Afrika ülkesi Benin, darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerler, sabah saatlerinde başkent Porto Novo’da Devlet Başkanı Patrice Talon’un ikametgahına saldırı düzenledi. Albay Yardımcısı Pascal Tigri liderliğindeki askerler, ardından ulusal televizyon kanalını ele geçirdi. Darbe bildirisini okuyan Tigri, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden alındığını ilan etti. Tigri, kendisinin de yeniden yapılandırma için askeri komite başkanı olduğunu duyurdu.

"Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir"

Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Devlet Başkanı Patrice Talon’un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Benin’de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.

İHA

text-ad
Etiketler afrika benin darbe girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı!
Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu Jandarma komutanından acı haber Jandarma komutanından acı haber Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!