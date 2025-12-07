Benin'de darbe girişimi: Devlet televizyonunu ele geçirip ilan ettiler

Afrika ülkesi Benin’de darbe oldu. Devlet televizyonunu ele geçiren bir grup asker, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti.

Afrika ülkesi Benin, darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerler, sabah saatlerinde başkent Porto Novo’da Devlet Başkanı Patrice Talon’un ikametgahına saldırı düzenledi. Albay Yardımcısı Pascal Tigri liderliğindeki askerler, ardından ulusal televizyon kanalını ele geçirdi. Darbe bildirisini okuyan Tigri, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden alındığını ilan etti. Tigri, kendisinin de yeniden yapılandırma için askeri komite başkanı olduğunu duyurdu.

"Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir"

Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.



Devlet Başkanı Patrice Talon’un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Benin’de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.

