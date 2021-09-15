Benzin içme alışkanlığı olan kadın herkesi şoke etti

Benzin içme alışkanlığı olan ve sabah uyandığında ilk olarak benzin içtiğini ifade eden kadının hikayesi, duyanları hayrete düşürüyor.

Shannon isimli genç bir kadın tuhaf bir alışkanlığı var. Shannon her gün benzin içtiğini anlatarak ağızları açık bıraktı. Sabah uyandığında ilk olarak benzin içtiğini söyleyen Shannon tadını ve kokusunu çok beğendiğini dile getirdi.

Benzin içme alışkanlığının hayatının her alanında etkili olduğunu anlatan Shannon, pek çok insanın “Sabahları kahve içmeden güne başlayamıyorum” sözünü benzin için kullanıyor. Sabahları mutlaka bir bardak benzin içen Shannon, içmediğinde canının çektiğini ve her gün bu durumu tekrarladığını itiraf etti.



Bağımlılığının başlama şekline dair kesin bir bilgisi olmadığını dile getiren Shannon, ilk olarak parmağına bulaşan benzinin tadına baktığını söyledi. Sonrasında ise benzinin tadını beğenmesi aslında bütün hayatını bir anda değiştirdi. Shannon’un bağımlılığı sadece sabah saatlerinde ya da evinde devam etmiyor. Genç kadın bir yere gideceği zaman benzini şişeye doldurarak yanına alıyor.

En sevdiği yer benzin istasyonları

Özellikle Shannon, benzin istasyonlarında olmaktan mutlu oluyor. Hayatının en güzel zamanlarını arabasına benzin alırken geçirdiğini söylüyor. Arabasına benzin koymadan önce Shannon, pompadan benzinin tadına bakmayı ihmal etmiyor. Hatta arabasıyla işi bittiğinde pompada kalan birkaç damla benzinin ziyan olmaması için yalıyor.

Akşam yatmadan önce de benzin içen Shannon 1 yılda toplam 19 litre benzin tükettiğini anlattı. Bu bağımlılığın yavaş yavaş kendisine zarar verdiğini anlayan Shannon uzman bir doktorla görüşerek sorununa çözüm bulmanın yollarını aradı.