  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Beşar Esad ile birlikte Suriye'den kaçan Esma Esad'tan kötü haber

Beşar Esad ile birlikte Suriye'den kaçan Esma Esad'tan kötü haber

Beşar Esad ile birlikte Suriye'den kaçan Esma Esad'tan kötü haber
Güncelleme:

İngiliz basınında yer alan bir haberde, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemiyle mücadele ettiği hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 oranında olduğu belirtildi.

Suriye'nin devrik rejim lideri sürgündeki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad’ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi. Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad’ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı. Basına konuşan başka bir kaynak ise Esad’ın eşinin ölmek üzere olduğunu ifade etti.

Haberde, Esma Esad’ın rejimin devrilmesinin ardından sığındıkları Rusya’nın başkenti Moskova’da tecrit altında tutulduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Esad’ın tedavi görmek için devrimden daha önce Rusya’ya gittiği öne sürüldü.

Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

Boşanmak istediği iddia edilmişti

Esma Esad'ın Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği öne sürülmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” ifade etmişti.
Londra doğumlu İngiltere-Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti.

İHA

Etiketler esma esad beşar esad Lösemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı! İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı! MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu! Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu! Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma Oltasını, kovasını alan sahile koştu... Firari Türk somonlarını tek tek avladılar Oltasını, kovasını alan sahile koştu... Firari Türk somonlarını tek tek avladılar İşte yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyetiyle alınabilecek 10 araç İşte yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyetiyle alınabilecek 10 araç Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı