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Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu

Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla ülkesini terk eden Beşar Esad ve ailesi kendilerine sığınma hakkı tanıdığı Moskova'ya vardı.

Kremlin'den bir kaynak, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın kendilerine sığınma hakkı tanıdığı Moskova'ya vardığını bildirdi.

Kaynağın RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Esad ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştı. Rusya, insani kaygılar nedeniyle sığınma hakkı tanıdı" ifadelerini kullandı. 

Yapılan açıklamada "Rusya her zaman Suriye krizine siyasi bir çözümden yana olmuştur. BM himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" denirken Rus yetkililerin Suriye'deki 'silahlı muhalefetin temsilcileriyle' temas halinde olduğu ve "Muhalefetin liderlerinin Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti altına aldığı" da eklendi.

Etiketler Rusya beşar esad esad ve ailesi sığınma kremlin
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