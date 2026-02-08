Beyaz cennet kana bulandı: Çığ 2 kayakçının ölümüne yol açtı
Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden Fransa’nın Hautes-Alpes vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 kayakçı yaşamını yitirdi.
Fransız basını, Hautes-Alpes'e bağlı Saint-Veran'da dün öğleden sonra çığ düştüğünü duyurdu.
Gap Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kişilik ekibin Saint-Veran’da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında rehbersiz şekilde kayak yaptığı belirtilerek, ekipteki biri 1997, diğeri 1991 doğumlu 2 kişinin yerel saatle 15.00 sıralarında düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
