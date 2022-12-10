Beyaz Saray: İran ve Rusya silah alışverişi için anlaşıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran'ın silah alışverişi için temas halinde olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, Rusya ve İran'ın Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya yardım etmek için tam teşekküllü bir savunma ortaklığı geliştirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Rus ordusuna dronlar ve karadan karaya füzeler ikmali için bir kez daha İran'la temas halinde olduğunu söyledi.

Kirby, "Rusya, İran'a ilişkilerini tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüştürerek Tahran’a benzeri görülmemiş düzeyde askeri ve teknik destek vaadinde bulunuyor. Bence bu ortaklığın sadece Ukrayna için değil, İran'ın bölgedeki komşuları için de bir tehdit oluşturduğunu netleştirmemiz önemli." dedi.

Rusya'ya yeni silah satışıyla ilgili endişeler, İran'ın yaz boyunca Rusya'ya yüzlerce İnsansız Hava Aracı (İHA) satmasının ardından geldi.

Biden yönetimi kısa bir süre önce, Putin'in devam eden Ukrayna işgalinde kullanılmak üzere İran insansız hava araçlarının Rusya'ya transferinde yer alan İranlı firmalara yönelik yaptırımları açıklamıştı.Ekim ayında Beyaz Saray, Tahran'ı Ukrayna'nın elektrik santrallerine ve diğer önemli altyapılarına yönelik Rus insansız hava aracı saldırılarını desteklemek için İran birliklerini Kırım'a göndermekle suçladı.

Beyaz Saray ve İngiliz hükümeti, 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı olarak Rusya tarafından tek taraflı olarak ilhak edilen Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım'a konuşlandırılan nispeten az sayıdaki İran personelinin, Rus birliklerine Ukrayna'ya karşı İran yapımı insansız hava araçları fırlatmasında yardımcı olmak için orada olduğunu söyledi.

Kirby, "Rusya, silah geliştirme ve ticareti gibi alanlarda İran ile işbirliği yapmak istiyor. Bu iş birliğinin bir parçası olarak, Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri bileşenler sağlama niyetinden endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.