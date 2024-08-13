Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı

ABD yönetimi, İran’ın İsrail’e bu hafta saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti ve herhangi bir saldırının "Gazze'deki ateşkes görüşmelerini direkt olarak etkileyeceğini" açıkladı

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’ye suikast düzenlemesinin ardından tırmanan gerginlik devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bölgede yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İran’ın İsrail’e bu hafta misilleme saldırısı düzenleyebileceğini belirten Kirby, “Hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Kirby, “Avrupalılar İran’dan gelecek herhangi bir saldırıda nasıl bir rol üstleneceklerine karar vermeliler” diye konuştu ve ekledi:

“Herhangi bir saldırı, Gazze’deki ateşkes görüşmelerini etkileyebilir.”

İSRAİL: ALARM DURUMUNDAYIZ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada “Düşmanlarımızdan gelen yorumları dikkate alıyoruz. En üst düzey alarm durumundayız ancak iç cephe talimatlarında bir değişiklik yok” açıklamasında bulundu.

Ordu açıklamasında “İran’daki gelişmeleri ortaklarımızla birlikte gözlüyoruz” denildi.