Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'ya önce havadan saldıracak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya havadan saldırı başlatacağını iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sullivan Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.