  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'ya önce havadan saldıracak

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'ya önce havadan saldıracak

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'ya önce havadan saldıracak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya havadan saldırı başlatacağını iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Sullivan Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi. 

Etiketler beyaz saray hava saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'un güzeli Nadya'nın son hali görenleri şaşırttı
Halk TV'nin alt yazısı olay oldu: Tunceli yerine Dersim
Silahlı, dayaklı, kadın kıyafetli mide bulandıran işkence
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye rest: ''Bunun bedeli ağır olur''
İkisi de cinayete kurban gitti: Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı
İstanbul'da otel odasında tecavüz iddiası: ''Sen bizimsin diyerek saldırdılar''
Milyonlarca çalışana ''SGK'' uyarısı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin
Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi
İğrenç olayın iğrenç detayları ortaya çıktı: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti, babası da şahit
Piyasa uzmanı İslam Memiş ''sakın ha'' diyerek uyardı