  Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Saldırgan öldürüldü

ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşandı. Beyaz Saray yakınlarında silahıyla ateş açan bir şüpheli, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarındaki 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue kesişiminde silahlı bir saldırgan çevreye ateş açtı. Gizli Servis ajanlarının anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan şüpheli yaşamını yitirdi. Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da bulunduğu ve güvenlik birimlerinin hızla bölgeyi kordon altına aldığı açıklandı.

Gizli Servis ve FBI Bölgede Alarm Durumuna Geçti

Beyaz Saray bahçesinden canlı yayın yapan muhabirlerin kameralarına 20 ila 30 el silah sesi yansıdı. Silah seslerinin ardından Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları hızla olay yerine sevk edildi.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bizzat olay yerinde olduğunu ve incelemelerin Gizli Servis ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Çatışma sırasında çevrede bulunan bir sivilin de hafif şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çantasından Silah Çıkarıp Ateş Etmeye Başladı

Gizli Servis tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırganın bölgeye gelerek çantasından çıkardığı silahla çevreye rastgele ateş açtığı ifade edildi. Nöbetteki görevlilerin tehdidi algılamasıyla şüpheliye anında müdahale edildiği vurgulandı.

 

DHA

