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Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi vuruldu
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ABD Gizli Servisi’nin Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurduğu bildirildi.

ABD Gizli Servis Sözcüsü, Anthony Guglielmi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sözcü Guglielmi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre, Gizli Servis Indiana'dan Washington'a seyahat eden ‘intihara meyilli’ bir şüpheli konusunda daha önce uyarıldı. Söz konusu kişi, Beyaz Saray'a çok yakın bir caddede görülünce taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Gizli Servis tarafından vurulan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı belirtildi. Vurulan şüphelinin sağlık durumuna ilişkin ise açıklama yapılmadı.

 

DHA

Etiketler abd Beyaz Saray silah ajan gizli servis
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