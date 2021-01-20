Beyaz Saray'a veda eden Trump: Bir şekilde geri döneceğim

Kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Beyaz Saray'ı terk eden Trump, bahçesinde kendisi ve ailesini bekleyen helikopter ile önce Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Burada bir basın toplantısı düzenleyecek Trump'ın daha sonra Florida'ya uçacağı öğrenildi.

TRUMP'IN VEDA KONUŞMASI



Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi.

Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

BIDEN BUGÜN YEMİN EDECEK

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.