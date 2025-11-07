  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti!

Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti

Güncelleme:

ABD'de Beyaz Saray'da Trump’ın zayıflama ilacı üreticileri ile yapılan anlaşmaları duyurduğu basın toplantısında Novo Nordisk yöneticisi kameralar önünde fenalaştı. Nordisk'e ilk müdahaleyi ise Dr. Mehmet Öz yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın zayıflama ilacı üreticileri ile yapılan anlaşmaları duyurduğu basın toplantısında Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay’ın fenalaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Findlay’a ilk müdahaleyi orada bulunan Dr. Mehmet Öz yaparken, Trump daha sonra Findlay'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurduğu Beyaz Saray'daki basın toplantısı korku dolu anlara sahne oldu. Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly CEO’su David Ricks’in konuşma yaptığı sırada, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı. Yere düşmek üzere olan Findlay’a ilk müdahaleyi orada bulunan Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz yaparken, Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını salondan çıkarması dikkat çekti.

"Fenalaştı ancak iyi"

Yaklaşık 30 dakika aradan sonra devam eden basın toplantısında Findlay'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Trump, "Şirket temsilcilerinden biri fenalaştı.Gördüğünüz gibi yere düştü ve iyi durumda. Onu az önce gönderdiler ve doktor kontrolünde. Ama iyi" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler donald trump dr mehmet öz mehmet öz abd Amerika Beyaz Saray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Balıkesir Sındırgı'da sabahın ilk saatlerinde bir korkutan deprem daha! Balıkesir Sındırgı'da sabahın ilk saatlerinde bir korkutan deprem daha! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! '''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! '''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: Bir Süper Lig takımının kulüp başkanı gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: Bir Süper Lig takımının kulüp başkanı gözaltında! Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı İstanbul'dan havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında ''uçakta bomba var'' paniği! İstanbul'dan havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında ''uçakta bomba var'' paniği!
''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı Sosyal medya fenomeni, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından darbedildi Sosyal medya fenomeni, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından darbedildi Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Fenerbahçe, Çekya deplasmanından 1 puanla döndü! Fenerbahçe, Çekya deplasmanından 1 puanla döndü!