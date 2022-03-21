  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray'da sürpriz istifa

Beyaz Saray'da sürpriz istifa

Beyaz Saray'da sürpriz istifa

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Nancy McEldowney'in görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı Philip Gordon'ın atandığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, McEldowney'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada Harris'in halihazırda Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Gordon'ı, McEldowney'den boşalan koltuğa atadığı aktarıldı.

Harris'in ekibinden daha önce de basın danışmanı ve basın bölümünden birçok isim istifa etmişti.

Etiketler Nancy McEldowney abd amerika isti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi
Sürpriz açıklama: ''Acun Ilıcalı'nın yolunu ben açtım''
Putin'e bir kötü haber daha: Rusya ekonomisi için asıl tehlike...
''Putin bunalımda, nükleer savaş hazırlığı yapıyor''
Sıfır otomobillere bir zam daha! İşte model model en ucuz arabalar
Tam 30,54 metre: Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı
Eski Rus ajanından dünyayı sarsan itiraf: Seks teknikleri öğretildi
132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada
Benzine ve motorine yine zam, yeniden zam!
Diyarbakır'da HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı: PKK lehine sloganlar atılınca...