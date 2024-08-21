Beyaz Saray'dan 'gizli nükleer strateji' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü, The New York Times'ın haberine ilişkin soruya yanıtında, Biden'ın mart ayında onayladığı ifade edilen 'gizli nükleer strateji' belgesinin tek bir ülkeye yanıt olmadığını söyledi.

ABD basınına yansıyan bir haberde Başkan Joe Biden'ın mart ayında onayladığı gizli bir belge ile ABD güçlerine 'Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile gerçekleşebilecek olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlık yapma emri verdiği' iddia edildi. The New York Times gazetesinin "Biden, Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiye onay verdi" başlıklı haberine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Beyaz Saray sözcülerinden Sean Savett, The New York Times'ın haberine ilişkin soruya verdiği yanıtında, bahsi geçen belgenin 'tek bir birim, ülke ya da tehdide yanıt olmadığını' savundu. Savett, "Yönetim, kendisinden önce gelen dört yönetimin de yaptığı gibi, Nükleer Tutum Değerlendirmesi ve Nükleer Silah Kullanımı Planlama Rehberi yayınladı. Rehberin spesifik metni gizli olsa da varlığı hiçbir şekilde sır değil. Bu yılın başında yayınlanan Rehber, tek bir birim, ülke ya da tehdide yanıt değildir" dedi. Öte yandan, gazete, konuya ilişkin haberinde, Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu nükleer strateji metnini onayladığını kamuoyuna duyurmadığını aktardı.

'BEYAZ SARAY BIDEN'IN KARARINI AÇIKLAMADI'

The New York Times'tan David E. Sanger, 20 Ağustos tarihli haberinde Başkan Biden'ın ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini, mart ayında onaylanan gizli belgenin içeriğinde Biden'ın 'Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiye' onay verdiğini ileri sürmüştü.

AA'nın aktardığına göre, Biden'ın ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve 'silahlarının' hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanı'nın ABD ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edilmişti.

Haberde, Beyaz Saray'ın Başkan Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, 'Nükleer Görevlendirme Kılavuzu' adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

'ÇOK GİZLİ' BELGENİN ELEKTRONİK KOPYASI BULUNMUYOR

4 yılda bir güncellenen belgenin 'çok gizli' olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı. Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı.

Vaddi'nin 'Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden' bahsettiği hatırlatılan haberde, Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir 'güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu' yayımladığını söylediği aktarıldı.