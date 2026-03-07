  1. Anasayfa
  Beyaz Saray'dan İran açıklaması: ''4 ila 6 hafta içinde...''

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 8'inci güne girildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavit, ABD’nin İran üzerindeki hava üstünlüğünü tamamlama aşamasında olduğunu ve hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde ABD ordusunun İran'a yönelik yürüttüğü askeri harekatın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, operasyonların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, ABD kuvvetlerinin İran hava sahasında tam bir hakimiyet kurmaya çok yakın olduğunu söyledi. Askeri harekatın zaman çizelgesine ilişkin de konuşan Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik belirlediği gerçekleştirilebilir hedeflere 4 ila 6 hafta içinde ulaşılmasının beklendiğini aktardı.

"30'dan fazla gemiyi batırdık"

İsrail ile birlikte düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ın çok sayıda füze tesisinin yanı sıra donanmasını da büyük oranda imha ettiklerini iddia eden Leavitt, İran ordusuna ait 30'dan fazla gemiyi de batırdıklarını dile getirdi. Leavitt, İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırılarının sadece 6 gün sürdüğünü ve bu oranın halihazırda yüzde 90 azaldığını öne sürdü.

İran'ın yeni dini lideri kim olacak?

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın yakından takip ettiğini ifade eden Leavitt, Trump’ın bu süreçte rol almak istediğini kaydetti. Leavitt ayrıca, Trump'ın 'koşulsuz teslimiyet' açıklamasına da değinerek, harekat hedeflerinin tamamen gerçekleşmesi ve İran'ın artık ABD için bir tehdit olmaktan çıkması durumunda, bunun fiilen bir koşulsuz teslimiyet anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür dilediİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür dilediDünya

 

DHA

