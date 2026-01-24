Beyaz Saray’dan penguenli ''Grönland'' paylaşımı

  1. Anasayfa
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı.

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Amerikan bayrağını tutan bir penguenle Grönland'a doğru ilerlerken tasvir edildiği, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel yayınlandı. Paylaşımda, 'Pengueni kucaklayın' ifadelerine yer verildi.

Trump, gümrük vergisi planını askıya almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland planına karşı çıkan Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi getirme kararından vazgeçmişti. Trump yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım'' ifadelerini kullanmıştı. 

