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  3. 05 Ekim 2020 15:30

Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü, Trump'ın bu sabah kendisini tedavi eden ekiple görüşeceğini ifade ederken ABD liderinin bugün Beyaz Saray'a dönebileceğine inandıklarını ifade etti.

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