Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü, Trump'ın bu sabah kendisini tedavi eden ekiple görüşeceğini ifade ederken ABD liderinin bugün Beyaz Saray'a dönebileceğine inandıklarını ifade etti.
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