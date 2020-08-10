Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla insanın yaralandığı patlama sonrası halk sokağa döküldü. Protestolara daha fazla dayanamayan kabineden 5 bakanın görevi bırakmasının ardından hükümetin başı olan Hassan Diyab da istifa etti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası istifa haberleri peş peşe geliyor. Bugün istifasını sunan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan da istifa etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, "Başbakan Hasan Diyab bugün cumhurbaşkanlığı sarayına giderek bütün bakanların istifasını Cumhurbaşkanı Michel Avn'a sunacak." dedi.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

-Maliye Bakanı Gazi Vezni

-Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed,

-Çevre Bakanı Damianos Kattar

-Adalet Bakanı Mari Kloud Necm

-Sağlık Bakanı Hamad Hasan

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.