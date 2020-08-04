Beyrut'ta şiddetli patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut büyük bir patlama ile sarsıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

REUTERS: EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.



Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'ta gönderildiği bilgisini paylaştı.

Reuters, sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde ise olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





3 KATLI BİNA YIKILDI: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

BEYRUT VALİSİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

LÜBNAN EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.



LÜBNAN HİZBULLAHI: SALDIRI İDDİASI GERÇEK DIŞI

Lübnan Hizbullahı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.



Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'ında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

30 ÖLÜ, 2 BİN 500 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

BAŞBAKAN DİYAB: HESAP SORULACAK

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" ifadesini kullandı.

ESKİ BAŞBAKAN HARİRİ'NİN EVİNDE BÜYÜK HASAR

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlama sonucu Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.



BÜYÜKELÇİ ÇAKIL NTV'DE AÇIKLADI

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, NTV yayınına katılarak olayı ve yaşananları anlattı, patlamada büyükelçilik koutunun da camlarının kırıldığını söyledi. Çakıl, büyükelçilik personelinin hepsinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çakıl olayın bir yangınla başladığını, yangına müdahale edilirken patlamanın meydana geldiğini söyledi.

THY PERSONELİ HAFİF YARALANDI

Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın etkisiyle THY ofisinin camlarının kırılması nedeniyle bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle camları kırılan ofiste hafif yaralanan personelin muhasebe şefi olduğu belirtilerek, "Beyrut Havalimanı'nda operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 'utc' kalkışlı TK-826 seferimiz operasyona devam etmektedir." denildi.





