Biden açıkladı; İsrail - Lübnan'da ateşkes resmen başladı

ABD Başkanı Joe Biden da ateşkes ile ilgili açıklamada bulundu ateşkes 05.00'te yürürlüğe girdi.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'den beklenen açıklama geldi.

Ateşkes kararıu sonrasında bir açlıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kuzeydeki vatandaşlarımızı evlerine döndüreceğiz. Ancak Hizbullah ateşkesi bozarsa onları vuracağız" derken, ABD Başkanı Joe Biden da ateşkes ile ilgili açıklama yaptı. Biden, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

Söz konusu ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girdi. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı.

BİDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN GAZZE MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamada Gazze mesajı da dikkat çekti. Biden, Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıkladı.

Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak.

Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak. İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'ın ötesine çekecek.

ABD MÜZAKERELERİ TEŞVİK EDECEK

Lübnan’ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.