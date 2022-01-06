Biden: Böyle bir sahne hiç görülmemişti

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümünde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden, Kongre binasındaki konuşmasında, "1 yıl önce bugün, bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile demokratik düzenin yeniden sağlandığına işaret eden Biden, baskın esnasında başkanlık koltuğunda oturan Trump'a değindi.

ADINI HİÇ GEÇİRMEDİ

Biden, Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli "eski başkan" olarak bahsettiği konuşmasında, "Tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı, bir grup kalabalık Kongreye ulaştı. Ancak onlar başarılı olamadı." dedi.

Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti." diye konuştu.

Biden, 6 Ocak'ta birçok "utanç verici" olayın gerçekleştiğine işaret ederek, "O gün görmediğimiz tek şey eski başkandı. Eski başkan o gün Beyaz Saray'da Oval Ofisin yanındaki yemek odasında oturdu ve olan biteni saatlerce televizyondan izledi. Polislerin hayatı tehlike altındaydı, milletin başkenti kuşatma altındaydı. Bunu yapanlar bir grup turist değildi, ortada silahlı bir ayaklanma vardı." diye konuştu.

Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yaymasının Kongre baskınına yol açtığını belirten Biden, "O kişi sadece eski bir başkan değildi, yenilmiş bir eski başkandı." ifadelerini kullandı.

TRUMP YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Trump, Biden'ın sabah saatlerinde Kongrede yaptığı konuşmada kendisini eleştirmesi ve "yenilmiş başkan" olarak nitelendirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Biden'ın, ABD'yi daha da bölmek için kendi ismini kullandığını savunan Trump, "Biden, açık sınırlar, hileli seçimler, felaket enerji politikaları, anayasaya aykırı zorunluluklar ve yıkıcı okul kapatmalar gibi delice politikalarla kim ülkemizi yok ediyor?" ifadesini kullandı.

Trump, Biden'ın konuşmasını "Biden'ın tamamen başarısız olduğu gerçeğinden dikkatleri uzaklaştırmak için yapılmış bir siyasi tiyatro" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Ülkemizin artık sınırları yok, Kovid konusunda kontrolü tamamen kaybetti (rekor rakamlar!), artık enerji konusunda bağımsız değiliz, enflasyon aldı başını gitti, ordumuz kaos içinde, Afganistan'dan çıkışımız ya da orada teslim olmamız, ABD tarihinin belki de en utanç verici günüydü ve bunun gibi bir sürü şey."

"ASIL BÜYÜK YALAN, SEÇİMİN KENDİSİ"

Temsilciler Meclisinin 6 Ocak Kongre baskınını soruştururken, 3 Kasım 2020 seçimlerindeki hile iddialarına ilişkin hiçbir soru sormadığını belirten Trump, "Belki de verilecek bir cevap yoktur." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerdeki hile iddialarının Amerikan medyası tarafından "büyük yalan" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, "Asıl büyük yalan, seçimin kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların 6 Ocak'ı korku yaymak ve ABD'yi bölmek için kullandığını öne süren Trump, "Onların bunu yapmasına izin verin, çünkü Amerika onların yalanlarını ve kutuplaştırma çabalarını görüyor." ifadesini kullandı.