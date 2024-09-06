Biden cezaevine girebilir... Tüm suçlarını kabul etti

ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden, vergi kaçırmakla suçlandığı davada kendisine yöneltilen uyuşturucu kullandığına ve vergi kaçırdığına dair suçlamaların hepsini kabul etti. Hapis cezasına çarptırılması beklenen Biden hakkında karar 16 Aralıkta verilecek.

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlandığı federal vergi davasında, dava kapsamında kendisine yönetilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti.

Los Angeles Federal Mahkemesi Yargıcı Mark Scarsi, Hunter Biden'ın 17 yıla kadar hapis ve 450 bin dolara kadar para cezası alabileceğini söyleyerek kararın 16 Aralıkta verileceğini açıkladı.

Hunter Biden hakkındaki suçlamaların, babası Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile gerçekleştirilen ticari ilişkiler ve diğer benzer bağlantıları da içerdiği iddia ediliyor.

ABD’de ceza davalarında suçunu kabul eden sanıklar, savcılarla anlaşarak daha düşük cezalar alabiliyor. Bu yöntemi hakim karşısına çıkmak istemeyen kişiler tercih ediyor. Hunter Biden’ın, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde babasına ve Demokrat Parti'ye karşı siyasi koz olarak kullanılabilecek detayların haftalar sürecek duruşmalarda ortaya çıkmasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olduğu bilinen Hunter Biden, 2016'dan 2019'a kadar uyuşturucu maddeler, hayat kadınları, lüks oteller ve pahalı kişisel eşyalara büyük meblağlar harcadığı halde, 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor.