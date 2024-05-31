Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in üç aşamalı ateşkes planını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

İsrail’in 3 aşamalı ateşkes planını açıklayan Biden, Hamas'a kapsamlı yeni bir teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Biden, "İsrail'in yeni teklifi Katar ve Hamas'a iletildi." dedi.

Anlaşmanın birinci aşamasına göre 6 hafta ateşkes yapılacak, İsrail askerleri tüm Gazze’den çekilecek, yaşlı, kadın, çocuk rehineler ve Filistinli tutsaklar serbest kalacak. İnsani yardım her gün Filistin’e girecek.

İkinci aşamada tüm rehineler geri verilecek. İki tarafta ölüler dahil, tutsak askerler serbest kalacak.

Üçüncü aşamada ise Gazze’nin yeniden inşası ve tüm düşmanlıkların bitirilmesi sağlanacak.

İSRAİL'E ATEŞKES TEKLİFİNE DESTEK VERME ÇAĞRISI

Biden sözlerine şöyle devam etti:

"İhtiyacımız olan teklif bu ve şu anda masada bulunuyor. İsrail'e ateşkes teklifine destek verme çağrısında bulunuyorum. İsrail'in dünyada daha da izole olması riski var."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.