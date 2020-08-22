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  3. 22 Ağustos 2020 14:35

Biden: Gerekirse ekonomiyi durduracağım

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, seçimi kazanması halinde koronavirüsle mücadelede gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını söyledi.

Biden: Gerekirse ekonomiyi durduracağım
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Politico'nun haberine göre Joe Biden, ABC yayın kuruluşundan David Muir ile yaptığı söyleşide, Covid-19'un ABD'de yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlerin durdurulması dahil "ne gerekiyorsa" yapacağını belirterek "Ülkeyi işler, ekonomiyi büyür ve insanları çalışır halde tutmak için virüsün üstesinden gelmelisiniz. Ülkeyi kapatırım, bilim insanlarını dinlerim" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Covid-19 vakalarının artmasına rağmen faaliyetleri durdurma çağrılarına karşı çıkmış, yeni bir kapanmanın, ekonomiye onarılamaz biçimde zarar vereceğini söylemişti.

Trump, haziran ayında Fox News ile yaptığı söyleşide "Ülkeyi bir daha kapatmayacağız. Bunu yapmak zorunda kalmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de Demokrat Partinin sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti'nin de yine Covid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultayın son gününde Trump'ın başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

AA

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abd , joe biden , koronavirüsle mücadele
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