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Biden iyice saçmaladı: ''Ben ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım''

Biden iyice saçmaladı: ''Ben ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım''
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Sağlık durumu, yaptığı gaflar ve kameralar önündeki tuhaf hareketleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de kendisini "ABD'nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı" ilan etti.

ABD'deki Başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programında konuşmakta zorlanan Joe Biden, performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısı altında kaldı. Biden, anlaşılmaz açıklamalarıyla dikkat çekti ve özellikle Cumhuriyetçiler arasında alay konusu oldu.

'Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum'
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, katıldığı bir radyo programında "ülkenin ilk siyah kadın başkan yardımcısı" olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek destekçileri arasında hayal kırıklığı yarattı. Biden, "Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Bu sözler, Biden'ın kendisini siyah kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile karıştırdığını gösterdi ve Demokrat Parti'de endişeleri artırdı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasinda tepki

Bu gaf, Cumhuriyetçiler arasında alay konusu olurken, Demokrat Parti'de ise Biden'ın adaylığının sorgulanmasına neden oldu. Biden, Trump'a karşı kötü performansıyla ilgili olarak "Hata yaptım, işleri batırdım" dedi. Ancak seçim yarışından çekilmeyeceğini belirterek, "Beni 90 dakikayla değil, başkanlıktaki 3.5 senemle değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Büyük bağışçılardan çekilme çağrısı

Demokrat Parti'nin büyük bağışçıları arasında da Biden'a yönelik rahatsızlık büyüyor. Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaparak bağışlarını durduracağını açıkladı. Bu durum, Biden'ın seçim kampanyası için önemli bir finansal destek kaynağını kaybetme riski taşıyor.

Anketler Trump'ı önde gösteriyor

New York Times gazetesinin son anketine göre, Biden hızla oy kaybediyor ve rakibi Trump'ın 6 puan gerisinde kalıyor. ABD'yi karıştıran başkanlık tartışmaları, Biden'ın seçim kampanyası için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Başkan Biden'ın gafları ve sağlığına dair endişeler, seçim yarışında geleceğini belirsizleştiriyor.

Etiketler abd ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı
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